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Вильярреал - Бетис 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
14 Февраля 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 23-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
ВильярреалБетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Бетис, который запланирован на 14 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
13.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Бетис1 : 1Вильярреал
01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Бетис0 : 2Вильярреал
27.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Вильярреал5 : 1Бетис
07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Бетис2 : 1Вильярреал
25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Вильярреал2 : 1Бетис
03.02.2018 Испания - Примера Тур 22 Бетис2 : 1Вильярреал
10.09.2017 Испания - Примера Тур 3 Вильярреал3 : 1Бетис
04.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Бетис0 : 1Вильярреал
06.11.2016 Испания - Примера Тур 11 Вильярреал2 : 0Бетис
16.01.2016 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал0 : 0Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

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