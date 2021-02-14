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Сампдория - Фиорентина смотреть онлайн 14.02.2021

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 22-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
СампдорияФиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Фиорентина, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Чезаре Пранделли
История личных встреч
02.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Фиорентина1 : 2Сампдория
16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Сампдория1 : 5Фиорентина
25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Фиорентина2 : 1Сампдория
20.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Фиорентина3 : 3Сампдория
19.09.2018 Италия - Серия А Тур 1 Сампдория1 : 1Фиорентина
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Сампдория3 : 1Фиорентина
13.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина3 : 2Сампдория
27.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Фиорентина1 : 2Сампдория
09.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Сампдория2 : 2Фиорентина
06.11.2016 Италия - Серия А Тур 12 Фиорентина1 : 1Сампдория

Отзывы и комментарии к матчу

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