Сампдория - Фиорентина смотреть онлайн 14.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Фиорентина, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Клаудио Раньери
|Чезаре Пранделли
|02.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 5
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|20.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 3
|19.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 1
|13.12.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2
|27.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 2
|09.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 2
|06.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
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