  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Кальяри - Аталанта смотреть онлайн 14.02.2021

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 22-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
КальяриАталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Аталанта, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
14.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта3 : 1Кальяри
04.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Аталанта5 : 2Кальяри
05.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Кальяри0 : 1Аталанта
03.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Аталанта0 : 2Кальяри
04.02.2019 Италия - Серия А Тур 22 Кальяри0 : 1Аталанта
14.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Кальяри0 : 2Аталанта
02.09.2018 Италия - Серия А Тур 3 Аталанта0 : 1Кальяри
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Кальяри1 : 0Аталанта
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Аталанта1 : 2Кальяри
05.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Аталанта2 : 0Кальяри

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Кальяри - Удинезе 20.12.2020 прямая трансляция
    Кальяри - Удинезе 20.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 20 декабря 2020, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 13 -й тур Главный судья: Марко...
  • Кальяри - Аталанта прямая трансляция 05.07.2020
    Кальяри - Аталанта прямая трансляция 05.07.2020
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 05 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК . 30-й тур...
  • Кальяри - Сассуоло 31.01.2021 прямая трансляция
    Кальяри - Сассуоло 31.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Маурицио...
  • Кальяри - Наполи 03.01.2021 прямая трансляция
    Кальяри - Наполи 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Джанлука...
  • Кальяри - Беневенто 06.01.2021 прямая трансляция
    Кальяри - Беневенто 06.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 6 января 2021, Среда. 14:30 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный судья: Эудженио Аббаттиста...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close