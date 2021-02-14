Кальяри - Аталанта смотреть онлайн 14.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Аталанта, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Эусебио Ди Франческо
|Джан Пьеро Гасперини
|14.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|5 : 2
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 1
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 2
|04.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
|14.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 1
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 0
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 2
|05.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 0
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