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Рома - Удинезе смотреть онлайн 14.02.2021

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
14 Февраля 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 22-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия)
РомаУдинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Удинезе, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Лука Готти
История личных встреч
03.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Удинезе0 : 1Рома
02.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Рома0 : 2Удинезе
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Удинезе0 : 4Рома
13.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Рома1 : 0Удинезе
24.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Удинезе1 : 0Рома
17.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Удинезе0 : 2Рома
23.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Рома3 : 1Удинезе
15.01.2017 Италия - Серия А Тур 20 Удинезе0 : 1Рома
20.08.2016 Италия - Серия А Тур 1 Рома4 : 0Удинезе
13.03.2016 Италия - Серия А Тур 29 Удинезе1 : 2Рома

Отзывы и комментарии к матчу

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