Айнтрахт - Кёльн 14.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Айнтрахт - Кёльн, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Адольф Хюттер
|Маркус Гисдоль
|18.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
|18.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 4
|10.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|4 : 2
|20.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|0 : 1
|04.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
|05.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 0
|13.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 1
|12.09.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|6 : 2
|08.03.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|4 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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