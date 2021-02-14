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Вольфсбург - Боруссия М 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
14 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 21-й тур
ВольфсбургБоруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вольфсбург - Боруссия Менхенгладбах, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Германия Марко Розе
История личных встреч
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Боруссия М1 : 1Вольфсбург
16.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия М3 : 0Вольфсбург
15.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Вольфсбург2 : 1Боруссия М
23.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия М0 : 3Вольфсбург
29.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Вольфсбург2 : 2Боруссия М
20.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Боруссия М3 : 0Вольфсбург
03.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Вольфсбург3 : 0Боруссия М
13.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 33 Вольфсбург1 : 1Боруссия М
20.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия М1 : 2Вольфсбург
05.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 25 Вольфсбург2 : 1Боруссия М

Отзывы и комментарии к матчу

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