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Монако - Лорьян 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
14 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
МонакоЛорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Лорьян, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монако
Монако
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Лорьян2 : 5Монако
19.12.2018 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако1 : 0Лорьян
22.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако4 : 0Лорьян
18.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 13 Лорьян0 : 3Монако
17.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 21 Лорьян0 : 2Монако
20.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 6 Монако2 : 3Лорьян
23.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 38 Лорьян0 : 1Монако
10.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако1 : 2Лорьян
01.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 23 Лорьян2 : 2Монако
15.09.2013 Франция - Лига 1 Тур 5 Монако1 : 0Лорьян

Отзывы и комментарии к матчу

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