Монако - Лорьян 14.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Лорьян, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Нико Ковач
|Кристоф Пеллиссье
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 5
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|4 : 0
|18.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 3
|17.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2
|20.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 3
|23.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 1
|10.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 2
|01.02.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 2
|15.09.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523 9 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 19-й тур Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)...
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 6 января 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Франк Шнедер...
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523 3 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 23-й тур Главный судья: Жером Бризар (Франция)...
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523 23 августа 2020, воскресенье. 14:00 МСК. 1-й тур Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)...
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523 18 октября 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 7-й тур Главный судья: Хаким Бен...