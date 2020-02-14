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Метц - Страсбург 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
МетцСтрасбур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Метц - Страсбург, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Метц
Метц
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Франция Фредерик Антонетти
Франция Тьерри Лаури
История личных встреч
13.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Страсбург2 : 2Метц
11.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Метц1 : 0Страсбург
11.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Страсбург1 : 1Метц
01.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 Страсбург2 : 2Метц
20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 Метц3 : 0Страсбург
08.03.2008 Франция - Лига 1 Тур 28 Страсбург2 : 3Метц
06.10.2007 Франция - Лига 1 Тур 10 Метц1 : 2Страсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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