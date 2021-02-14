Дижон - Ним 14.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - Ним, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давид Линарес
|Паскаль Планк
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 3
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 0
|19.01.2020
|Кубок Франции
|1/16 финала
|5 : 0
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 0
|15.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 0
|03.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 4
|12.03.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 30
|0 : 1
|24.10.2015
|Франция - Лига 2
|Тур 12
|1 : 1
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