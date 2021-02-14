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Дижон - Ним 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995
14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция)
ДижонНим

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - Ним, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дижон
Дижон
Ним
Ним
Главные тренеры
Франция Давид Линарес
Франция Паскаль Планк
История личных встреч
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Ним1 : 3Дижон
05.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Ним2 : 0Дижон
19.01.2020 Кубок Франции 1/16 финала Дижон5 : 0Ним
14.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 Дижон0 : 0Ним
15.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Ним2 : 0Дижон
03.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 Дижон0 : 4Ним
12.03.2016 Франция - Лига 2 Тур 30 Дижон0 : 1Ним
24.10.2015 Франция - Лига 2 Тур 12 Ним1 : 1Дижон

Отзывы и комментарии к матчу

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