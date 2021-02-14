Анже - Нант 14.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Анже - Нант, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Стефан Мулен
|Раймон Доменек
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 0
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 2
|20.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|24.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 1
|12.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|0 : 2
|17.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 0
|02.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 1
|16.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 2
|25.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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