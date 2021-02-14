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Лилль - Брест 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
14 Февраля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
ЛилльБрест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лилль - Брест, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лилль
Лилль
Брест
Брест
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Брест3 : 2Лилль
06.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Лилль1 : 0Брест
31.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 30 Брест1 : 2Лилль
10.11.2012 Франция - Лига 1 Тур 12 Лилль1 : 0Брест
07.04.2012 Франция - Лига 1 Тур 31 Брест3 : 1Лилль
27.11.2011 Франция - Лига 1 Тур 15 Лилль2 : 0Брест
19.03.2011 Франция - Лига 1 Тур 28 Брест1 : 2Лилль
07.11.2010 Франция - Лига 1 Тур 12 Лилль3 : 1Брест

Отзывы и комментарии к матчу

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