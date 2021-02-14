Лилль - Брест 14.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лилль - Брест, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Галтье
|Оливье Далль'Оглио
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 2
|06.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 0
|31.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 2
|10.11.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 0
|07.04.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|3 : 1
|27.11.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 0
|19.03.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 2
|07.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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