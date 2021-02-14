Морейренсе - Бенфика 14.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Морейренсе - Бенфика, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Вашку Сеабра
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|26.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 0
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|1 : 1
|21.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|1 : 2
|17.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|0 : 4
|02.11.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 3
|13.05.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|1 : 0
|07.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 2
|09.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|0 : 1
|26.01.2017
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 1
|27.11.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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