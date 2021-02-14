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Морейренсе - Бенфика 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151
14 Февраля 2021, Воскресенье. 23:15 МСК. Примейра, 19-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия)
МорейренсеБенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Морейренсе - Бенфика, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Вашку Сеабра
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
26.09.2020 Португалия - Примейра Тур 2 Бенфика2 : 0Морейренсе
02.03.2020 Португалия - Примейра Тур 23 Бенфика1 : 1Морейренсе
21.09.2019 Португалия - Примейра Тур 6 Морейренсе1 : 2Бенфика
17.03.2019 Португалия - Примейра Тур 26 Морейренсе0 : 4Бенфика
02.11.2018 Португалия - Примейра Тур 9 Бенфика1 : 3Морейренсе
13.05.2018 Португалия - Примейра Тур 34 Бенфика1 : 0Морейренсе
07.01.2018 Португалия - Примейра Тур 17 Морейренсе0 : 2Бенфика
09.04.2017 Португалия - Примейра Тур 28 Морейренсе0 : 1Бенфика
26.01.2017 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Морейренсе3 : 1Бенфика
27.11.2016 Португалия - Примейра Тур 11 Бенфика3 : 0Морейренсе

Отзывы и комментарии к матчу

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