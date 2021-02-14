Мариуполь - Александрия 14.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Мариуполь - Александрия, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 14. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Остап Миронович Маркевич
|Владимир Богданович Шаран
|22.08.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 1
|4 : 1
|25.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
|1 : 2
|03.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 13
|3 : 1
|03.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 2
|2 : 1
|22.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 8
|1 : 1
|24.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|2 : 1
|03.03.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 20
|1 : 1
|22.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|1 : 0
|24.02.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 21
|1 : 0
|24.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 10
|1 : 1
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