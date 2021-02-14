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Мариуполь - Александрия 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
14 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур
МариупольАлександрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Мариуполь - Александрия, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 14. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Украина Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
22.08.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Александрия4 : 1Мариуполь
25.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала Александрия1 : 2Мариуполь
03.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Александрия3 : 1Мариуполь
03.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Мариуполь2 : 1Александрия
22.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Мариуполь1 : 1Александрия
24.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Александрия2 : 1Мариуполь
03.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Александрия1 : 1Мариуполь
22.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Мариуполь1 : 0Александрия
24.02.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Александрия1 : 0Мариуполь
24.09.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Мариуполь1 : 1Александрия

Отзывы и комментарии к матчу

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