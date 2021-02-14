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Днепр-1 - Ингулец 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
14 Февраля 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур
Днепр-1Ингулец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Днепр-1 - Ингулец, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 14. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Днепр-1
Днепр
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
23.08.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Ингулец1 : 1Днепр-1
30.10.2019 Кубок Украины 1/8 финала Ингулец2 : 1Днепр-1
05.05.2019 Украина - Первая лига Тур 27 Днепр-13 : 3Ингулец
07.10.2018 Украина - Первая лига Тур 12 Ингулец1 : 2Днепр-1

Отзывы и комментарии к матчу

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