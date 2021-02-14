Днепр-1 - Ингулец 14.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Днепр-1 - Ингулец, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 14. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Игор Йовичевич
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|23.08.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 1
|1 : 1
|30.10.2019
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|05.05.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 27
|3 : 3
|07.10.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 12
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 23 августа 2020, воскресенье. 14:00 МСК. 1-й тур...
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 19 июля 2020, воскресенье. 17:00 МСК. Плей-офф, 10-й тур...
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 18 октября 2020, Воскресенье. 19:30 МСК. УПЛ, 6-й тур...
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 18 августа 2020, Пятница. 19:00 МСК. УПЛ, 3-й тур...