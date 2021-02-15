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Заря - Десна смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
13 Февраля 2021, Суббота. 15:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур
ЗаряДесна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Заря - Десна, который запланирован на 13 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 14. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Заря
Луганск
Десна
Чернигов
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
16.12.2020 Кубок Украины 1/8 финала Десна0 : 1Заря
22.08.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Десна3 : 1Заря
19.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Заря1 : 1Десна
21.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Десна1 : 2Заря
07.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Десна1 : 0Заря
19.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Заря2 : 1Десна
01.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Десна0 : 2Заря
31.10.2018 Кубок Украины 1/8 финала Десна1 : 1 ДВЗаря
26.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Заря0 : 2Десна

Отзывы и комментарии к матчу

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