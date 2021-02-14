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Колос - Шахтёр 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
14 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Игорь Пасхал (Херсон, Украина)
КолосШахтер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Колос - Шахтёр, который запланирован на 13 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 14. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Шахтёр Д
Донецк
Главные тренеры
Украина Руслан Владимирович Костышин
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
21.08.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Шахтёр Д3 : 1Колос
15.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Шахтёр Д2 : 0Колос
14.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Колос0 : 1Шахтёр Д
08.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Колос3 : 4Шахтёр Д
18.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Шахтёр Д6 : 0Колос

Отзывы и комментарии к матчу

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