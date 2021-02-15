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Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 15.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
15 Февраля 2021, Понедельник. 21:00 МСК. АПЛ, 24-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Вест ХэмШеффилд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед, который запланирован на 15 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Крис Уилдер
История личных встреч
22.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Шеффилд Юнайтед0 : 1Вест Хэм Юнайтед
10.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Шеффилд Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
26.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Шеффилд Юнайтед
14.04.2007 Англия - Премьер-лига Тур 34 Шеффилд Юнайтед3 : 0Вест Хэм Юнайтед
25.11.2006 Англия - Премьер-лига Тур 14 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Шеффилд Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
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Промо матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»

Отзывы и комментарии к матчу

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