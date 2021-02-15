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Челси - Ньюкасл 15.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
15 Февраля 2021, Понедельник. 23:00 МСК. АПЛ, 24-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
ЧелсиНьюкасл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Ньюкасл, который запланирован на 15 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Англия Стив Брюс
История личных встреч
21.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Челси
18.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Челси2 : 1Ньюкасл Юнайтед
26.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Челси
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ньюкасл Юнайтед3 : 0Челси
28.01.2018 Кубок Англии 1/16 финала Челси3 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Челси3 : 1Ньюкасл Юнайтед
13.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 26 Челси5 : 1Ньюкасл Юнайтед
26.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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Промо матча «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»

Отзывы и комментарии к матчу

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