Челси - Ньюкасл 15.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Ньюкасл, который запланирован на 15 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Томас Тухель
|Стив Брюс
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 0
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 0
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 1
|26.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|13.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 0
|28.01.2018
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 0
|02.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 1
|13.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|5 : 1
|26.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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