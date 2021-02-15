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Кадис - Атлетик 15.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
15 Февраля 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 23-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
КадисАтлетик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кадис - Атлетик, который запланирован на 15 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кадис
Кадис
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
01.10.2020 Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б0 : 1Кадис

Отзывы и комментарии к матчу

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