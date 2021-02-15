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Бавария - Арминия 15.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
15 Февраля 2021, Понедельник. 22:30 МСК. Бундеслига, 21-й тур
БаварияАрминия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Арминия, который запланирован на 15 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Германия Уве Нойхаус
История личных встреч
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Арминия1 : 4Бавария
18.04.2009 Германия - Бундеслига Тур 28 Арминия0 : 1Бавария
01.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 11 Бавария3 : 1Арминия
07.05.2008 Германия - Бундеслига Тур 32 Бавария2 : 0Арминия
02.12.2007 Германия - Бундеслига Тур 15 Арминия0 : 1Бавария
11.02.2007 Германия - Бундеслига Тур 21 Бавария1 : 0Арминия
16.09.2006 Германия - Бундеслига Тур 4 Арминия2 : 1Бавария

Отзывы и комментарии к матчу

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