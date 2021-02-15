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Верона - Парма 15.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
15 Февраля 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 22-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
ВеронаПарма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Парма, который запланирован на 15 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Верона
Верона
Парма
Парма
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
04.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Парма1 : 0Верона
01.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Верона3 : 2Парма
29.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Парма0 : 1Верона
24.05.2015 Италия - Серия А Тур 37 Парма2 : 2Верона
11.01.2015 Италия - Серия А Тур 18 Верона3 : 1Парма
09.03.2014 Италия - Серия А Тур 27 Парма2 : 0Верона
20.10.2013 Италия - Серия А Тур 8 Верона3 : 2Парма

Отзывы и комментарии к матчу

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