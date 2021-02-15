Верона - Парма 15.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Парма, который запланирован на 15 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Иван Юрич
|Роберто Д'Аверса
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 29
|3 : 2
|29.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 1
|24.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 2
|11.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 18
|3 : 1
|09.03.2014
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 0
|20.10.2013
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211 10 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 17 -й тур Главный судья: Лука...
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211 2 ноября 2020, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 6 -й тур Главный судья: Юан...
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211 24 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья:...
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211 19 октября 2020, Понедельник. 21:45 МСК. Серия А, 4 -й тур Главный судья:...
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211 16 декабря 2020, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 12 -й тур Главный судья: Риккардо...