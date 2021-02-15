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Спортинг - Пасуш де Феррейра 15.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
15 Февраля 2021, Понедельник. 23:15 МСК. Примейра, 19-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия)
СпортингПасуш Феррейра

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спортинг - Пасуш де Феррейра, который запланирован на 15 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
Португалия Эмануэл Ферро
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
Португалия Маркес Пепа
История личных встреч
12.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Спортинг3 : 0Пасуш де Феррейра
27.09.2020 Португалия - Примейра Тур 2 Пасуш де Феррейра0 : 2Спортинг
12.06.2020 Португалия - Примейра Тур 26 Спортинг1 : 0Пасуш де Феррейра
31.10.2019 Португалия - Примейра Тур 9 Пасуш де Феррейра1 : 2Спортинг
08.04.2018 Португалия - Примейра Тур 29 Спортинг2 : 0Пасуш де Феррейра
26.11.2017 Португалия - Примейра Тур 12 Пасуш де Феррейра1 : 2Спортинг
28.01.2017 Португалия - Примейра Тур 19 Спортинг4 : 2Пасуш де Феррейра
20.08.2016 Португалия - Примейра Тур 2 Пасуш де Феррейра0 : 1Спортинг
23.01.2016 Португалия - Примейра Тур 19 Пасуш де Феррейра1 : 3Спортинг
22.08.2015 Португалия - Примейра Тур 2 Спортинг1 : 1Пасуш де Феррейра

Отзывы и комментарии к матчу

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