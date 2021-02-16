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Барселона - ПСЖ 16.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
16 Февраля 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/8 Финала
Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
БарселонаПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Барселона - ПСЖ, который запланирован на 16 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
08.03.2017 Лига чемпионов 1/8 финала Барселона6 : 1ПСЖ
14.02.2017 Лига чемпионов 1/8 финала ПСЖ4 : 0Барселона
21.04.2015 Лига чемпионов 1/4 финала Барселона2 : 0ПСЖ
15.04.2015 Лига чемпионов 1/4 финала ПСЖ1 : 3Барселона
10.12.2014 Лига чемпионов Группа F. Тур 6 Барселона3 : 1ПСЖ
30.09.2014 Лига чемпионов Группа F. Тур 2 ПСЖ3 : 2Барселона
10.04.2013 Лига чемпионов 1/4 финала Барселона1 : 1ПСЖ
02.04.2013 Лига чемпионов 1/4 финала ПСЖ2 : 2Барселона
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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