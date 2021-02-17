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Порту - Ювентус 17.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
17 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/8 Финала. Первый матч
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
ПортуЮвентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Ювентус, который запланирован на 17 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Италия Андреа Пирло
История личных встреч
14.03.2017 Лига чемпионов 1/8 финала Ювентус1 : 0Порту
22.02.2017 Лига чемпионов 1/8 финала Порту0 : 2Ювентус
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Порту» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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