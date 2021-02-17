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Севилья - Боруссия Д 17.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
17 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/8 Финала. Первый матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
СевильяБоруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Боруссия Дортмунд, который запланирован на 17 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Хорватия Эдин Терзич
История личных встреч
15.12.2010 Лига Европы Группа J. Тур 6 Севилья2 : 2Боруссия Д
30.09.2010 Лига Европы Группа J. Тур 2 Боруссия Д0 : 1Севилья
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Севилья» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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