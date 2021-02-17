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Эвертон - Манчестер Сити 17.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
17 Февраля 2021, Среда. 23:15 МСК. АПЛ, 25-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
ЭвертонМанчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эвертон - Манчестер Сити, который запланирован на 17 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 16-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Сити2 : 1Эвертон
28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Эвертон1 : 3Манчестер Сити
06.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Эвертон0 : 2Манчестер Сити
15.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Сити3 : 1Эвертон
31.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 32 Эвертон1 : 3Манчестер Сити
21.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Сити1 : 1Эвертон
15.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Эвертон4 : 0Манчестер Сити
15.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Сити1 : 1Эвертон
27.01.2016 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Сити3 : 1Эвертон
13.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Сити0 : 0Эвертон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 16-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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