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Леванте - Атлетико 17.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
17 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Ла Лига, 2-й тур
ЛевантеАтлетико

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Атлетико, который запланирован на 17 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
23.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Леванте0 : 1Атлетико М
04.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М2 : 1Леванте
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Леванте2 : 2Атлетико М
13.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М1 : 0Леванте
15.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М3 : 0Леванте
25.11.2017 Испания - Примера Тур 13 Леванте0 : 5Атлетико М
08.05.2016 Испания - Примера Тур 37 Леванте2 : 1Атлетико М
02.01.2016 Испания - Примера Тур 18 Атлетико М1 : 0Леванте
10.05.2015 Испания - Примера Тур 36 Леванте2 : 2Атлетико М
03.01.2015 Испания - Примера Тур 17 Атлетико М3 : 1Леванте

Отзывы и комментарии к матчу

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