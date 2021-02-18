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Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 18.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
18 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
Реал СосьедадНорвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 18 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Европы 2020/21. Групповой этап. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
05.11.2013 Лига чемпионов Группа A. Тур 4 Реал Сосьедад0 : 0Манчестер Юнайтед
23.10.2013 Лига чемпионов Группа A. Тур 3 Манчестер Юнайтед1 : 0Реал Сосьедад
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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