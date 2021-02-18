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Олимпиакос - ПСВ Эйндховен 18.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
18 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
ОлимпиакосПСВ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Олимпиакос - ПСВ Эйндховен, который запланирован на 18 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Греция. Турнир: Лига Европы 2020/21. Групповой этап. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Главные тренеры
Португалия Педру Мартинш
Германия Роджер Шмидт

Отзывы и комментарии к матчу

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