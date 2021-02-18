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Лилль - Аякс 18.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
18 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
ЛилльАякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лилль - Аякс, который запланирован на 18 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига Европы 2020/21. Групповой этап. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
27.11.2019 Лига чемпионов Группа H. Тур 5 Лилль0 : 2Аякс
17.09.2019 Лига чемпионов Группа H. Тур 1 Аякс3 : 0Лилль

Отзывы и комментарии к матчу

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