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Ред Булл Зальцбург - Вильярреал 18.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
18 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)
СочиВильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ред Булл Зальцбург - Вильярреал, который запланирован на 18 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Австрия. Турнир: Лига Европы 2020/21. Групповой этап. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
США Джесси Марш
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
26.02.2015 Лига Европы 1/16 финала Ред Булл Зальцбург1 : 3Вильярреал
19.02.2015 Лига Европы 1/16 финала Вильярреал2 : 1Ред Булл Зальцбург
17.12.2009 Лига Европы Группа G. Тур 6 Вильярреал0 : 1Ред Булл Зальцбург
01.10.2009 Лига Европы Группа G. Тур 2 Ред Булл Зальцбург2 : 0Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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