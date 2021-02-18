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Бенфика - Арсенал 18.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
18 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
БенфикаАрсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Арсенал, который запланирован на 18 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Европы 2020/21. Групповой этап. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Арсенал
Лондон, Англия
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Испания Микель Артета
История личных встреч
29.07.2017 Эмирейтс Кап Эмирейтс Кап. Тур 1 Арсенал5 : 2Бенфика
02.08.2014 Эмирейтс Кап Эмирейтс Кап. Тур 1 Арсенал5 : 1Бенфика

Отзывы и комментарии к матчу

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