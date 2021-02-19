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Вулверхэмптон - Лидс 19.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
19 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. АПЛ, 25-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
ВулверхэмптонЛидс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вулверхэмптон - Лидс, который запланирован на 19 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
19.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Лидс Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
07.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Лидс Юнайтед0 : 3Вулверхэмптон
22.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Вулверхэмптон4 : 1Лидс Юнайтед
17.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Лидс Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
22.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Вулверхэмптон0 : 1Лидс Юнайтед
19.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Лидс Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
17.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Вулверхэмптон2 : 3Лидс Юнайтед
06.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Вулверхэмптон4 : 3Лидс Юнайтед
25.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Лидс Юнайтед1 : 2Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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