Брест - Лион 19.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брест - Лион, который запланирован на 19 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Оливье Далль'Оглио
|Руди Гарсия
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 2
|08.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 2
|03.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|21.10.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|06.05.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 1
|20.08.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
|16.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 1
|21.08.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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