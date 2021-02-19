  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Арминия - Вольфсбург 19.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
19 Февраля 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 22-й тур
АрминияВольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арминия - Вольфсбург, который запланирован на 19 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Германия Уве Нойхаус
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
25.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Вольфсбург2 : 1Арминия
29.04.2015 Кубок Германии 1/2 финала Арминия0 : 4Вольфсбург
21.03.2009 Германия - Бундеслига Тур 25 Арминия0 : 3Вольфсбург
18.10.2008 Германия - Бундеслига Тур 8 Вольфсбург4 : 1Арминия
02.02.2008 Германия - Бундеслига Тур 18 Арминия0 : 1Вольфсбург
11.08.2007 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург1 : 3Арминия
21.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 30 Вольфсбург2 : 3Арминия
19.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 13 Арминия0 : 0Вольфсбург

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Арминия - Вердер смотреть онлайн 07.02.2021
    Арминия - Вердер смотреть онлайн 07.02.2021
    Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300 7 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 20-й тур...
  • Арминия - Штутгарт 20.01.2021 прямая трансляция
    Арминия - Штутгарт 20.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300 20 января 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур Главный судья: Роберт Хартман...
  • Арминия - Айнтрахт 23.01.2021 прямая трансляция
    Арминия - Айнтрахт 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300 23 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 18-й тур Главный судья: Роберт Шредер...
  • Арминия - Боруссия М 02.01.2021 прямая трансляция
    Арминия - Боруссия М 02.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300 2 января 2020, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур Главный судья: Саша Штегеманн...
  • Арминия - Байер смотреть онлайн 21.11.2020
    Арминия - Байер смотреть онлайн 21.11.2020
    Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300 21 ноября 2020, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close