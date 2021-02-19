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Фиорентина - Специя 19.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
19 Февраля 2021, Пятница. 20:30 МСК. Серия А, 23-й тур
Главный судья: Джанпаоло Кальварезе (Терамо, Италия)
ФиорентинаСпеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Специя, который запланирован на 19 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Специя
Специя
Главные тренеры
Италия Чезаре Пранделли
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
18.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Специя2 : 2Фиорентина
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Серии A: «Фиорентина» — «Специя». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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