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Кальяри - Торино 19.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
19 Февраля 2021, Пятница. 22:45 МСК. Серия А, 23-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
КальяриТорино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Торино, который запланирован на 19 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Давиде Никола
История личных встреч
18.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Торино2 : 3Кальяри
27.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Кальяри4 : 2Торино
27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Торино1 : 1Кальяри
14.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Торино1 : 1Кальяри
26.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Кальяри0 : 0Торино
31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Кальяри0 : 4Торино
29.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 Торино2 : 1Кальяри
09.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Кальяри2 : 3Торино
05.11.2016 Италия - Серия А Тур 12 Торино5 : 1Кальяри
15.02.2015 Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 1Кальяри

Отзывы и комментарии к матчу

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