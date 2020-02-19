Кальяри - Торино 19.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Торино, который запланирован на 19 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Эусебио Ди Франческо
|Давиде Никола
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 3
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|4 : 2
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|26.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 0
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 4
|29.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|09.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 3
|05.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 12
|5 : 1
|15.02.2015
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
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