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Мариуполь - Заря 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
20 Февраля 2021, Суббота. 15:00 МСК. Премьер-лига, 15-й тур
МариупольЗаря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Мариуполь - Заря, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 15. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Заря
Луганск
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
13.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Заря0 : 1Мариуполь
22.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Мариуполь1 : 2Заря
21.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Заря0 : 0Мариуполь
30.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Мариуполь3 : 1Заря
04.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Заря0 : 1Мариуполь
20.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Мариуполь3 : 2Заря
22.07.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Заря2 : 1Мариуполь
22.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Заря3 : 1Мариуполь
11.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Мариуполь0 : 0Заря
22.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Мариуполь2 : 5Заря

Отзывы и комментарии к матчу

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