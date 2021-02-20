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Львов - Колос 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
20 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. Премьер-лига, 15-й тур
ЛьвовКолос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Львов - Колос, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 15. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Львов
Львов
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Украина Виталий Иванович Шумский
Украина Руслан Владимирович Костышин
История личных встреч
12.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Колос4 : 0Львов
14.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Львов3 : 2Колос
15.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Колос1 : 0Львов

Отзывы и комментарии к матчу

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