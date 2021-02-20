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Ливерпуль - Эвертон 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
20 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 25-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
ЛиверпульЭвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ливерпуль - Эвертон, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Эвертон2 : 2Ливерпуль
21.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Эвертон0 : 0Ливерпуль
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль1 : 0Эвертон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Ливерпуль5 : 2Эвертон
03.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Эвертон0 : 0Ливерпуль
02.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ливерпуль1 : 0Эвертон
07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон0 : 0Ливерпуль
05.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль2 : 1Эвертон
10.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ливерпуль1 : 1Эвертон
01.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ливерпуль3 : 1Эвертон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало начало мерсисайдского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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