Саутгемптон - Челси 20.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Саутгемптон - Челси, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ральф Хазенхюттль
|Томас Тухель
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 3
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 2
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 4
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 3
|22.04.2018
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|14.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 3
|16.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 0
|25.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|4 : 2
|30.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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