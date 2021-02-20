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Бёрнли - Вест Бромвич 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
20 Февраля 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 25-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
БернлиВест Бромвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бёрнли - Вест Бромвич, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Англия Сэм Эллардайс
История личных встреч
19.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вест Бромвич Альбион0 : 0Бёрнли
31.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Бромвич Альбион1 : 2Бёрнли
19.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 2 Бёрнли0 : 1Вест Бромвич Альбион
06.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Бёрнли2 : 2Вест Бромвич Альбион
21.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вест Бромвич Альбион4 : 0Бёрнли
08.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 24 Бёрнли2 : 2Вест Бромвич Альбион
28.09.2014 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Бромвич Альбион4 : 0Бёрнли
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Вест Бромвич Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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