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Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
20 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. АПЛ, 25-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
ФулхэмШеффилд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фулхэм - Шеффилд Юнайтед, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Англия Крис Уилдер
История личных встреч
18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Шеффилд Юнайтед1 : 1Фулхэм
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Фулхэм3 : 0Шеффилд Юнайтед
21.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Шеффилд Юнайтед4 : 5Фулхэм
25.08.2015 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм3 : 0Шеффилд Юнайтед
04.02.2014 Кубок Англии 1/16 финала Фулхэм0 : 1 ДВШеффилд Юнайтед
26.01.2014 Кубок Англии 1/16 финала Шеффилд Юнайтед1 : 1Фулхэм
30.01.2007 Англия - Премьер-лига Тур 25 Шеффилд Юнайтед2 : 0Фулхэм
26.08.2006 Англия - Премьер-лига Тур 3 Фулхэм1 : 0Шеффилд Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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