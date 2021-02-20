Вальядолид - Реал Мадрид 20.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Реал Мадрид, который запланирован на 20 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Серхио Гонсалес
|Зинедин Зидан
|30.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 0
|26.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 1
|24.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|10.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 4
|03.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 0
|07.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|30.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 15
|4 : 0
|04.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 34
|4 : 3
|08.12.2012
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 3
|14.03.2010
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 10 января 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур Главный судья: Гуильермо...
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 29 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур Главный судья: Рикардо Де...
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 19 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Ла Лига, 19-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме...
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 26 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала Главный судья:...
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 13 августа 2020, восркесенье. 17:00 МСК. Ла Лига , 1-й тур Главный судья:...