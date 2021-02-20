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Эльче - Эйбар 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
20 Февраля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 24-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
ЭльчеЭйбар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эльче - Эйбар, который запланирован на 20 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эльче
Эльче
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
30.09.2020 Испания - Примера Тур 4 Эйбар0 : 1Эльче
16.02.2015 Испания - Примера Тур 23 Эйбар0 : 1Эльче
19.09.2014 Испания - Примера Тур 4 Эльче0 : 2Эйбар

Отзывы и комментарии к матчу

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