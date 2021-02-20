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Атлетико - Леванте 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
20 Февраля 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 24-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
АтлетикоЛеванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетико - Леванте, который запланирован на 20 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Пако Лопес
История личных встреч
17.02.2021 Испания - Примера Тур 2 Леванте1 : 1Атлетико М
23.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Леванте0 : 1Атлетико М
04.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М2 : 1Леванте
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Леванте2 : 2Атлетико М
13.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М1 : 0Леванте
15.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М3 : 0Леванте
25.11.2017 Испания - Примера Тур 13 Леванте0 : 5Атлетико М
08.05.2016 Испания - Примера Тур 37 Леванте2 : 1Атлетико М
02.01.2016 Испания - Примера Тур 18 Атлетико М1 : 0Леванте
10.05.2015 Испания - Примера Тур 36 Леванте2 : 2Атлетико М

Отзывы и комментарии к матчу

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