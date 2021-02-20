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Валенсия - Сельта 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
20 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 24-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
ВаленсияСельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Сельта, который запланирован на 20 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Сельта
Виго
Главные тренеры
Испания Хави Грасия
Испания Сальвадор Гонсалес Воро
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
19.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Сельта2 : 1Валенсия
01.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Валенсия1 : 0Сельта
24.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Сельта1 : 0Валенсия
19.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Сельта1 : 2Валенсия
26.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Валенсия1 : 1Сельта
21.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Сельта1 : 1Валенсия
09.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Валенсия2 : 1Сельта
06.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Валенсия3 : 2Сельта
12.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала Сельта2 : 1Валенсия
03.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала Валенсия1 : 4Сельта

Отзывы и комментарии к матчу

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