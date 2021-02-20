Валенсия - Сельта 20.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Сельта, который запланирован на 20 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хави Грасия
|Сальвадор Гонсалес Воро
|Эдуардо Херман Коудет
|19.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 1
|01.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|24.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 0
|19.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 2
|26.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 1
|21.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|09.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 1
|06.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 30
|3 : 2
|12.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|03.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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