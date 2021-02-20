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Лацио - Сампдория 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
20 Февраля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 23-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
ЛациоСампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лацио - Сампдория, который запланирован на 20 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лацио
Рим
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
17.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Сампдория3 : 0Лацио
18.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Лацио5 : 1Сампдория
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Сампдория0 : 3Лацио
28.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Сампдория1 : 2Лацио
08.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Лацио2 : 2Сампдория
22.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Лацио4 : 0Сампдория
03.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Сампдория1 : 2Лацио
07.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Лацио7 : 3Сампдория
10.12.2016 Италия - Серия А Тур 16 Сампдория1 : 2Лацио
24.04.2016 Италия - Серия А Тур 35 Сампдория2 : 1Лацио

Отзывы и комментарии к матчу

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