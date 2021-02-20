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Дженоа - Верона 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
20 Февраля 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 23-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия)
ДженоаВерона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дженоа - Верона, который запланирован на 20 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Верона
Верона
Главные тренеры
Италия Давиде Баллардини
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
19.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Верона0 : 0Дженоа
02.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Дженоа3 : 0Верона
12.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Верона2 : 1Дженоа
23.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Дженоа3 : 1Верона
04.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Верона0 : 1Дженоа
24.01.2016 Италия - Серия А Тур 21 Верона1 : 1Дженоа
30.08.2015 Италия - Серия А Тур 2 Дженоа2 : 0Верона
15.02.2015 Италия - Серия А Тур 23 Дженоа5 : 2Верона
24.09.2014 Италия - Серия А Тур 4 Верона2 : 2Дженоа
30.03.2014 Италия - Серия А Тур 31 Верона3 : 0Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

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