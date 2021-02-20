Дженоа - Верона 20.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дженоа - Верона, который запланирован на 20 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давиде Баллардини
|Иван Юрич
|19.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 0
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 1
|23.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 34
|3 : 1
|04.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 1
|24.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
|30.08.2015
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 0
|15.02.2015
|Италия - Серия А
|Тур 23
|5 : 2
|24.09.2014
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 2
|30.03.2014
|Италия - Серия А
|Тур 31
|3 : 0
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