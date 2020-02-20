Кёльн - Штутгарт 20.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кёльн - Штутгарт, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Маркус Гисдоль
|Пеллегрино Матараццо
|23.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|04.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 3
|13.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 1
|23.01.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 3
|16.08.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 3
|04.02.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|0 : 0
|30.08.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 2
|19.12.2012
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|21.04.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 1
|03.12.2011
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 2 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур Главный судья: Сёрен Шторкс...
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 16 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Франк Вилленборг...
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 31 января 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный судья: Феликс Цвайер...
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 5 Декабря 2020, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур...
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 31 октября 2020, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 6-й тур...