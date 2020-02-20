  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Кёльн - Штутгарт 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
20 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 22-й тур
КельнШтутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кёльн - Штутгарт, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Германия Маркус Гисдоль
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
23.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Штутгарт1 : 1Кёльн
04.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Кёльн2 : 3Штутгарт
13.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Штутгарт2 : 1Кёльн
23.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 18 Кёльн1 : 3Штутгарт
16.08.2015 Германия - Бундеслига Тур 1 Штутгарт1 : 3Кёльн
04.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 19 Кёльн0 : 0Штутгарт
30.08.2014 Германия - Бундеслига Тур 2 Штутгарт0 : 2Кёльн
19.12.2012 Кубок Германии 1/8 финала Штутгарт2 : 1Кёльн
21.04.2012 Германия - Бундеслига Тур 32 Кёльн1 : 1Штутгарт
03.12.2011 Германия - Бундеслига Тур 15 Штутгарт2 : 2Кёльн

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Кёльн - Аугсбург 02.01.2021 прямая трансляция
    Кёльн - Аугсбург 02.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 2 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур Главный судья: Сёрен Шторкс...
  • Кёльн - Герта 16.01.2021 прямая трансляция
    Кёльн - Герта 16.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 16 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Франк Вилленборг...
  • Кёльн - Арминия 31.01.2021 прямая трансляция
    Кёльн - Арминия 31.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 31 января 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный судья: Феликс Цвайер...
  • Кельн - Вольфсбург 05.12.2020 прямая трансляция
    Кельн - Вольфсбург 05.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 5 Декабря 2020, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур...
  • Кельн - Бавария 31.10.2020 прямая трансляция
    Кельн - Бавария 31.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 31 октября 2020, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 6-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close